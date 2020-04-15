شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% خاسراً 62.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.76% خاسراً 92.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5144.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4024.81 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.14%، خاسراً 5.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.16 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 135.4 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون دينار كويتى عبر 9615 صفقة.

Advertisements

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.14%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.68%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.19%، فيما تصدر سهم "بنك الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.34% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.17%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 5.96%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، عن إعادة العمل بنظام الصفقات المتفق عليها اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 15 إبريل، وذلك وفقا للنظم والقواعد المعتمدة والمعمول بها فى هذا الشأن، على أن تظل باقى الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقا سارية دون تغيير وذلك حتى إشعار آخر.