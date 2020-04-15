شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار الأجنبى المباشر بالصين يهوى10.8% على أساس سنوى بالربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6 بالمئة في أول شهرين من العام. Advertisements وفي مارس وحدة، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 بالمئة على أساس سنوي.

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