شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.87% بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.87% خاسراً 77.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8851.78 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 103.1 مليون سهم بقيمة 245 مليون ريال عبر تنفيذ 8343 صفقة، وتراجع 34 سهما، فيما ارتفع 10 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.75%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة ودام الغذائية، عن عزمها الافصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الثلاثاء يوم 21 إبريل.

فيما أعلنت شركــة قطـر وعمان للاستثمار، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك بتاريخ 30/4/2020، كما سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وذلك بتاريخ 6 مايو.

وأعلنت شركة قطر للوقود (وقود)، عن عقد مؤتمرحول علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2020 ، يوم بتاريخ 16 أبريل.