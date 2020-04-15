شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية تتجه للانخفاض بفعل تقديرات ركود الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، خلال التعاملات "الإلكترونية" الصباحية اليوم الأربعاء متجهة لافتتاح جلسات اليوم على انخفاض، تحت ضغط تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن ركود اقتصادي عالمي "غير مسبوق" منذ حقبة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي .

Advertisements

وفي هذا السياق، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.76%، ليسجل 23478 نقطة، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بروز" بنسبة 1.88%، عند مستوى 2789 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" بنحو 1.29% ، مسجلا 8579 نقطة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أمس الثلاثاء انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% خلال العام الجاري "2020 " بسبب جائحة فيروس "كورونا" والذي يمثل أكبر انخفاض منذ "الكساد الكبير" عام 1930، وتغيرًا جذريًا عن تقديرات سابقة للصندوق في يناير الماضي بأن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا بنسبة 3.3%، وذلك قبل بدء تفشي عدوى "كورونا" التي أدت إلى شل حركة الاقتصاد العالمي.