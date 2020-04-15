شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: عجز ميزانية تركيا 43.7 مليار ليرة في مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الأربعاء أن ميزانية الحكومة في تركيا سجلت عجزا 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس . Advertisements وفي فبراير، بلغ العجز 7.36 مليار ليرة. وأظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزا بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس آذار بحسب ما أظهرته البيانات.

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