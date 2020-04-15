شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إدارة النصر للملاحات: أسلوب حرق الأسعار وتخزين الملح يضر بالصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك منافسة محلية وعالمية فى إنتاج الملح خاصة من الملاحات الشمسية مما يتطلب تطوير وتحديث الصناعة باستمرار.

أضاف أسامة عبد العزيز لـ"الخليج 365"، أن العديد من الدول تنافس مصر فى إنتاج الملح وأبرزها دول الأردن، وتونس وتركيا والجزائر وإسرائيل، موضحًا أن المنافسة القوية تتطلب الحرص على تواجد المنتج المصرى فى الخارج وعدم فقدان العملاء .

وانتقد أسامة عبد العزيز الصراع المحلى فى صناعة الملح وأسلوب حرق الأسعار وتخزين كميات كبيرة مما يضر بالصناعة، مشيرا إلى أن الشركة لديها التزامات نحو العمال لا توجد لدى القطاع الخاص .

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وأوضح أن هناك تحديات أخرى تواجه الشركة في الصناعة، وهو توقف العمل في ملاحة سبيكة بشمال سيناء التى تمثل عصب الشركة بخلاف نقل الملح لميناء شرق التفريعة مما يزيد التكلفة سواء فى النقل أو فى زيادة رسوم الشحن .

وتابع أن الأعباء بجانب فيروس كورونا قد تقلل من تواجد الملح المصرى فى السوق العالمى ، خاصة أن مواجهة فيروس كورونا تستلزم المزيد من النفقات سواء تقليل العاملين، أو النفقات على عمليات التعقيم .

وأشار أسامة عبد العزيز، إلى أنه لا يوجد أية اختناقات أواستغلال للأزمة برفع الأسعار، معلنًا استعداد الشركةبتنفيذ أية طلبيات بأي كمية أو في حال وجود شكاوي منرفع الأسعار المفتعل بأي محافظة من محافظاتالجمهورية، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهودلشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاصلتجاوز اثار أزمة فيروس كورونا .