شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، القلعة للاستشارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط عمليات بيع من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 10351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11882 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 3887 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1092 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 715 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 52 سهم، 569 ألف سهم، 50 ألف سهم، 750 ألف سهم، 312 ألف سهم، على التوالى.

Advertisements

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 6 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالى، فيما باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية 149.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 6 آلاف سهم، 9 آلاف سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، جنوب الوادى للأسمنت.