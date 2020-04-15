شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: تشكيل المجالس التصديرية خلال أيام تدرس بقوائم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قوائم رجال الأعمال المصدرين بكل قطاع صناعى لإعلان التشكيل الجديد للمجالس التصديرية خلال أيام بنهاية إبريل الجارى، حيث أجلت إعلان التشكيل الجديد الذى كان من المقرر تطبيقه بداية الشهر الحالى، وقررت تأجيله لمدة شهر لدراسة التعيينات الخاصة بكل مجلس تصديرى على أن يبدأ دورته الجديدة لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول مايو المقبل.

وصرح مصدر مسئول لـ"الخليج 365"، أن قوائم التعيينات الجديدة كانت جاهزة لدى مكتب الوزيرة طبقا لما تم اختياره من مسئولين من الوزارة سابقين خلال الفترة الماضية، وقامت الوزيرة بتغييرهم بعد التعديلات التى أجرتها للكثير من المسئولين بالوزارة، وفضلت جامع اختيار أعضاء المجالس من نفسها وفقا لدراسة دقيقة لكل قطاع تصديرى واختيار أفضل الكوادر للمرحلة المقبلة التى تستطيع القدرة على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد .

Advertisements

وأضاف المصدر، أن الوزيرة تدرس بدقة أبرز المعينين بالمجالس واختيار أكثر من شخص لتوسيع دائرة الأعضاء بكل مجلس بما يهدف تحقيق كافة المصالح وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكبيرة فى غزو الأسواق العالمية، وهو ما يعزز الصناعة والمنتجات المصرية فى منافسة مثيلتها من السلع الأخرى ، متوقعا أن يرتفع عدد المعينين بكل مجلس لأكثر من 5 أعضاء وفقا لما هو معمول به حاليا .

وأرسلت الوزيرة خطابات لكافة المجالس التصديرية وعددهم 12 مجلس تنص على استمرار العمل بالتشكيل الحالى لمدة شهر آخر حتى نهاية إبريل ، وذلك بعد أن انتهى القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2020 الذى نص على مد فترة عمل المجالس التصديرية 3 أشهر اعتبارا من يناير من العام الجارى 2020 وحتى مارس .

من الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بصرف نسبة 30% من مستحقات المصدرين بنحو 5 ملايين جنيه لكل شركة لديها متأخرات من صرف المساندة التصديرية وهو القرار الذى انتظره الكثير من الشركات والمصانع للمساهمة فى دفع التزامات المصانع المالية وصرف رواتب العمالة خلال هذة المرحلة ، لحين الانتهاء من أزمة كورونا .