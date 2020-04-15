شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعرض على مصاف متضررة الخام بشروط ميسرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر إن أرامكو السعودية عرضت على مصاف في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات مقابل تسليمات شحنات خام لمدة تصل إلى 90 يوما في الوقت الذي تعاني فيه المصافي مع انكماش الطلب.
وقال المصادر إن شروط الائتمان الجديدة لأرامكو والتي عُرضت عبر بنوك سعودية لم تسمها في الأسابيع الأخيرة، تعتبر أيضا ضمن الجهود الحالية للمملكة لزيادة حصتها في السوق.
وقال مصدر من مصفاة في آسيا إن أرامكو "تطلب منا تعديل الاتفاق الحالي ليتضمن كمبيالة تسمح لنا بصفة أساسية بفرصة السداد عن طريق بنك خلال 90 يوما".
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