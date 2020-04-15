شكرا لقرائتكم خبر عن قلق صيني من اتجاه أمريكا لوقف تمويل الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الصين أنها "قلقة للغاية" بشأن قرار الولايات المتحدة تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية، التي تتهمها واشنطن بالفشل في تعاملها مع وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن المنظمة تضطلع بدور "لا يمكن الاستغناء عنه" في التعامل مع أزمات صحية عامة.

وأضاف المتحدث، تشاو ليجيان "الوضع الحالي للوباء العالمي قاتم ويمر بلحظة حاسمة. سيضعف القرار الأمريكي قدرة منظمة الصحة العالمية وسيقوض التعاون الدولي في الحرب ضد الأوبئة"

وتابع تشاو أن الصين تحث أمريكا على الاضطلاع بمسؤولياتها نحو المنظمة والالتزام بدعم المنظمة الدولية.