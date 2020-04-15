الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

توقعت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9,3 مليون برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبرت الوكالة أن هذا الانهيار "التاريخي" سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالى 90,6 مليون برميل في اليوم. وتعوّل الوكالة ومقرّها باريس، على انتعاش "تدريجي" للطلب على النفط في النصف الثاني من العام.