محاور رئيسية في قمة G20 لمكافحة جائحة كورونا4

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محاور رئيسية في قمة G20 لمكافحة جائحة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة ركز البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي عقدت في 26 مارس 2020 لمناقشة سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، على 4 محاور رئيسية تضمنت الإجراءات اللازمة لمكافحة الجائحة، وسبل حماية الاقتصاد العالمي، ومعالجة اضطرابات التجارة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات العالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة. مكافحة الجائحة: اتخاذ جميع الإجراءات الصحية وضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد

مشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، خاصة المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية

مشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية

توسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية وبأسعار ميسورة

تقديم الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية وتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها

اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية في مواجهة أزمة فيروس كورونا

سد فجوة التمويل في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة

تقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لـ (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية

تقوية القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية

التزام بالعمل على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية

التنسيق لتطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية والأدوية المضادة واللقاحات

تأسيس مبادرة عالمية حول التأهب والاستجابة لمواجهة الجوائح حماية الاقتصاد العالمي: استخدام جميع الأدوات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية

تدابير فورية وقوية لدعم الاقتصادات وحماية العاملين والمنشآت الأكثر تضررا

حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة

ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد كجزء من السياسات المالية

مواصلة تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق

العمل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل

دعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهامها

تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية

تمديد ترتيبات مبادلة العملات التي اتخذتها البنوك المركزية

تأييد الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة لضمان استمرار النظام المالي

مواصلة معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون

الطلب من منظمة العمل الدولية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل معالجة اضطرابات التجارة الدولية: ضمان تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية والسلع والخدمات عبر الحدود

معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية لدعم صحة ورفاهية الجميع

تيسير التجارة الدولية وتفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية

إجراءات الطوارئ الهادفة إلى حماية الصحة ستكون موجهة ومتناسبة وشفافة وموقتة

التأكيد على تحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة تعزيز التعاون الدولي: العمل بشكل سريع مع المنظمات الدولية الموجودة في الخط الأمامي

معالجة أي ثغرات في حزمة الأدوات الخاصة بهم

التأكيد على الاستعداد لتقوية شبكات الأمان المالية الدولية

دعم البلدان الناشئة والنامية التي تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية

اعتبار تدعيم الأمن الصحي في أفريقيا أمرا جوهريا للمتانة الصحية العالمية

تعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية للمجتمعات المعرضة للخطر

الاستعداد للاستجابة الفورية واتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة

الاستعداد للاجتماع مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة



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