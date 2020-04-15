تراجع في أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا في تعاملات اليوم (الأربعاء) تزامنا مع عمليات بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات خلال الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأوقية بعدما قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار، كما تراجع سعر العقود الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.