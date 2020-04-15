شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 0.6407 ويستقر دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيدفع السعر لمزيد من الانخفاض لاختبار مستويات 0.6275 ثم 0.6236 كمحطات سلبية أولية.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.6407، وذلك بمراقبة الإغلاق اليومي بالنسبة لهذا المستوى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي