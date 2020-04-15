شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل قوي ليحقق هدفنا التالي المنتظر عند 28.50، ويضغط سلباً على هذا المستوى ليتحرك دونه الآن، مما يشير إلى أن السعر في طريقه للتوجه نحو المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 27.00، ليبقى الضغط السلبي مرجحاً بقية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 29.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 31.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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