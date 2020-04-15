شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 19.24، ويواجه ضغط سلبي واضح يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 18.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، في حين يمثّل الثبات دون 20.15 شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 21.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط