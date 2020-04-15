شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ليهاجم دعم القناة اللحظية الصاعدة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يختبر الدعم المحوري 15.08 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وطالما أن السعر فوق الدعم المذكور، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.50 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد