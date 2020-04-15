شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليقترب من دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1770.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المقترح يشترط الثبات فوق مستوى 1695.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد