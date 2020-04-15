شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية هذا الصباح ليختبر الدعم المحوري 1.2515، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع.

نشير إلى أن اختراق 1.2590 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1.2777.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2515 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد