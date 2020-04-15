شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض زوج اليورو مقابل الدولار لضغط سلبي ليكسر مستويات 1.0966 و1.0950 ويحاول الثبات دونها، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل أرضية دعم جيدة في محاولة لحماية السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً، ويحتاج السعر للارتقاء فوق 1.0966 لإعادة تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1067.

بالمقابل، نشير إلى أن الفشل بالارتفاع من جديد سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.0840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0900 والمقاومة 1.1070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد