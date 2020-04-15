شكرا لقرائتكم خبر عن الكوت الصناعية تتحول للخسارة بالربع الرابع وإدارتها تُوصي بتوزيع 50 فلساً للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.9 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون دينار في الربع المُقابل من العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.2 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.5 مليون دينار خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الرابع من العام 2019 إلى انخفاض إجمالي هامش الربح في الأصول الزميلة وغير الملموسة.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 24% إلى 4.8 مليون دينار خلال العاام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون دينار في العام 2018.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 28.9 مليون دينار خلال العام 2019، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 10.6 مليون دينار خلال العام 2018.

هذا وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 5.045 مليون دينار، بما يعادل 50 فلساً للسهم أو ما نسبته 50% من القيمة الاسمية للسهم.