شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الزامل للاستثمار تبحث شراء أسهم بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في 7 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الزامل للاستثمار الصناعي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 7 مايو المُقبل، وذلك لبحث شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 3 مليون سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى 50 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.

وبحسب البيان، سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، علماً بأنه لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

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ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1.6 مليون ريال، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 138.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 139.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الأرباح في شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، كذلك انخفض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وانخفضت الخسائر من العمليات المتوقفة.