شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 18 عاما بعد ارتفاع كبير فى مخزونات الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى 18 عاما ، وخام برنت أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد ارتفاع كبير فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، بالإضافة إلى مخاوف صعوبة تحقيق الاستقرار سريعا فى السوق ،حيث لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ، حتى فى حالة تنفيذ الاتفاق التاريخي الأخير لخفض الإنتاج العالمي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 7.1% إلى مستوي 19.27$ الأدنى منذ شباط/فبراير 2002 ، من مستوى الافتتاح عند 20.74$، وسجل أعلى مستوي عند 20.90$ ،و انخفض خام برنت بنسبة7.5 % إلى مستوي 27.98$ للبرميل الأدنى منذ 2 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 30.25$ ، وسجل أعلى مستوي عند 30.30 $.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 7.6% ،وانخفض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل الغموض المحيط باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 13.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 11.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 486 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 12.1 مليون برميل ، فى الزيادة الثانية عشر أسبوعيا على التوالي.

وتخمة المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، تقلل من فرضية لجوء الحكومة الأمريكية إلى ملء المخزون الاستراتيجي النفطي استغلالا للأسعار الرخيصة للخام فى الوقت الحالي.

على حسب ما هو متوفر من معلومات فى أسواق الطاقة ،يبلغ الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج العالمي نحو 20 مليون برميل يوميا ،أكد تحالف أوبك على إجراء تخفيضات بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بداية من أيار/مايو المقبل ، وهناك 10.3 مليون برميل يوميا تخفيضات لم تعرف تفاصيلها حتى الآن.

وقالت مصادر فى تحالف أوبك بلس أن هناك تخفيضات طوعية أعمق من بعض أعضاء التحالف العالمي ، بجانب مساهمات من الدول غير الأعضاء فى التحالف الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج.

وفى حالة الحصول على تفاصيل أكثر وضوحا حول الاتفاق التاريخي لخفض المعروض النفطي ، يعتقد الكثيرون إنه لن يكون كافيا لتحقيق الاستقرار سريعا فى السوق ، حيث أن الطلب العالمي منخفضا فعليا بحوالي 30 مليون برميل يوميا ، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ، بما يعني استمرار وجود فائض بالسوق بنحو 10 مليون برميل يوميا.