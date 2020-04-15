شكرا لقرائتكم خبر عن "المواصفات": تخفيض 30% في تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (174) على خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30% لتصبح (350) ريال بدلاً من (500) ريال.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا القرار يأتي دعماً لتحسين مؤشر المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وسيعد نافذاً بداءً من اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020م وفق توقيت المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن القرار لا يسري على الطلبات التي تحت الإجراء والمقدمة قبل الموعد المحدد.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق تماشياً مع الجهود الحكومية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، عن تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.