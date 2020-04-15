شكرا لقرائتكم خبر عن 6.38 مليار دولار عجزاً في موازنة تركيا خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الأربعاء أن ميزانية الحكومة في تركيا سجلت عجزا 6.38 مليار دولار في مارس. وفي فبراير، بلغ العجز 7.36 مليار ليرة.
وأظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزا بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس بحسب ما أظهرته البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر 6.38 مليار دولار عجزاً في موازنة تركيا خلال مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.