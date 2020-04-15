شكرا لقرائتكم خبر عن 6.38 مليار دولار عجزاً في موازنة تركيا خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الأربعاء أن ميزانية الحكومة في تركيا سجلت عجزا 6.38 مليار دولار في مارس. وفي فبراير، بلغ العجز 7.36 مليار ليرة.

وأظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزا بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس بحسب ما أظهرته البيانات.