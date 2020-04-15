البنك المركزي يعلن الأحد والاثنين إجازة بالبنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

وقال البنك في بيان له اليوم الأربعاء: "بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين 19 و20 أبريل 2020".

وتابع: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020".