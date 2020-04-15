شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء ..تعرف على المناطق التى سيتم توصيلها بالغاز 2020 بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف شركة غاز الأقاليم إحدى شركات قطاع البترول، توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق بمحافظة سوهاج خلال عام 2020، حيث جاءت تلك المناطق كالتالي.

1-غرب-شرق سوهاج .

2- أخميم .

3- طهطا والقري التابعة لها "بنجا _ بنهو "

4- طما .

5-المراغة .

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6- جهينه والقري التابعة لها " الطحينات – نجع إدريس بقرية الطليحات – قرية نزلة المحزمين - قرية الحرافشة "

7- البلينا والقري التابعه لها " منطقة غرب المرور – قرية اسمطا – قرية الحلافي – قرية الغنمين –قرية بني جميل ".

8- جرجا والقري التابعه لها " نجع كويز – نجع مقلد بقرية الخلفين – العوامر البحري – قرية بيت داوود – قرية المحاسن ".

ونجح قطاع البترول برئاسة المهندس طارق الملا من خلال مجموعة من الاستراتيجيات المتعلقة بخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك خطة التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات بالوصول إلى معدلات غير مسبوقة منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن.

يذكر أن قطاع البترول انتهى فى شهر يوليه الماضى من إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة فى 8 مدن ومناطق بالمنيا والشرقية والجيزة، حيث شملت مدينة ملوى بمحافظة المنيا وعرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون بههيا والقرين بمحافظة الشرقية.

وأكدت وزارة البترول، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والتى تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضماناً لاستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز مشيدا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعى والتى تمثل حجر الزاوية فى تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل.