شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة بالبنوك الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعطيل البنوك المصرية عن العمل يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء 21 أبريل.

وكان قد أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصرى، أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الأفراد، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين المبادرات الخاصة بالشركات، ونظيرتها المخصصة للأفراد.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن جميع المبادرات تتحرك في اتجاه واحد، حيث سبق وأطلق المركزي مبادرة لدعم الشركات المتعثرة، تلتها مبادرة لدعم الأفراد المتعثرين، الأمر الذي أسهم في تقليل الحمل التمويلي على الشركات والإفراد، موضحا أن البنك المركزي يتحمل فرق تكلفة التمويل.