شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى ينزل عن أعلى مستوى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض اليوم الأربعاء، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، بسبب عمليات بيع في أسهم القيمة التي تلقت ضربة بفعل مخاوف من ركود وشيك.

وما زال المستثمرون يفضلون الأسهم الدفاعية مثل الرعاية الصحية، بينما تسجل العديد من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع آفاق ضعيفة للنمو مثل البنوك وشركات الشحن وصناعة الصلب أداء أقل من سائر السوق.

وتراجع المؤشر نيكي 0.45 بالمئة إلى 19550.09 نقطة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع 3.13 بالمئة أمس الثلاثاء.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا تقريبا عند 1434.07 نقطة وارتفع 0.04 نقطة بيد أن الأسهم المنخفضة تجاوزت عدد الأسهم المرتفعة بمعدل 74 إلى 26.

ومن بين الأسهم التي تركز على القيمة، تراجعت البنوك 2.4 بالمئة. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.6 بالمئة بينما خسر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.1 بالمئة ونزل سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.8 بالمئة.

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كما عانت أسهم شركات السمسرة من خسائر بنسبة 2.8 بالمئة وتراجع سهم نومورا القابضة 2.3 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة الصلب 2.6 بالمئة وهوى سهم نيبون ستيل الرائدة بالقطاع 3.7 بالمئة وخسرت أسهم شركات الشحن 3.7 بالمئة.

وربحت أسهم شركات الأدوية 0.9 بالمئة، وارتفع سهم تشوجاي للصناعات الدوائية 2.7 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع.