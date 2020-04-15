شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرا 5.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6869.18 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.21% خاسرا 286.99 نقطة ليصل إلى مستوى 6532.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 90.4 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفع 64 سهما، فيما تراجع 114 سهما.

وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.70%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.15%، ثم قطاعى البنوك وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.35%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.95%.

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وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.63%، ثم سهم معدنية بنسبة 6.57%، ثم سهم شاكر بنسبة 3.57%، فيما جاء سهم "أسمنت الشرقية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.28%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 2.81%، ثم سهم "السعودى الفرنسى" بنسبة 2.67%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين مارك واينبرغر وهو عضو مجلس إدارة مستقل، عضوا فى لجنة المراجعة، كما تم تعيين لين لافرتى إلسنهانز وهى عضو مجلس إدارة مستقل وعضو حالى فى لجنة المراجعة، رئيسا للجنة.