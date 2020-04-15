شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة تحذر: التراجع فى سوق النفط أكبر من أن يعوضه خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في أبريل ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما وحذر من أي خفض للإنتاج من جانب منتجين لن يعوض بالكامل خسائر الطلب في السوق في الأجل القريب.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض الطلب على النفط في 2020 بمعدل 9.3 مليون برميل يوميا رغم ما وصفته ببداية قوية من جانب المنتجين عقب اتفاق قياسي لخفض الإمدادات استجابة لفيروس كورونا.

وذكرت في تقريرها الشهري "من خلال خفض ذروة تخمة المعروض وتثبيت منحنى بناء المخزونات، سيساعد ذلك آلية معقدة لامتصاص أسوأ (تداعيات) هذه الازمة.

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"ما من اتفاق مجد يمكن أن يخفض الإمدادات على نحو كاف لتعويض مثل هذه الخسارة للطلب على المدى القصير، ولكن إنجازات الاسبوع الماضي بداية قوية".

من جانبه قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن الشهر الجاري ربما يكون أسوأ شهر على الإطلاق تشهده صناعة النفط.

وقال بيرول للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد أن نشرت وكالة الطاقة تقريرها الشهري "في غضون سنوات قليلة، حين نتطلع إلى ما مضى في 2020 ربما نرى بالفعل أنه كان أسوأ عام في تاريخ أسواق النفط العالمية".

وأضاف "خلال هذا العام المروع، فإن الربع الثاني ربما يكون الأسوأ على الإطلاق. خلال ذلك الربع، فإن أبريل ربما يكون أسوأ شهر- ربما يصبح أبريل الأسود في تاريخ صناعة النفط".