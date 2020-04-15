شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للكيماويات: 5.4مليار دولار قيمة الصادرات بـ2019 ونبحث التصدير لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات الصناعات الكيماوية ارتفعت خلال العام الماضى 2019 بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق عليه، لتبلغ 5.4 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالى هيكل الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن صادرات قطاع البلاستيك استحوذت على نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس العام 2019 .

وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك تعطل فى الصادرات للصناعات الكيماوية بسبب توقف عدد من الأسواق الأوروبية بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، ونبحث وضع أسواق بديلة ومخاطبة الحكومة تذليل أى عقبات فيها مثل السوق الإفريقى، لافتا إلى أن الصادرات مستمرة فى البولى ايثلين والبولى بروبلين فقط خلال تلك الفترة .

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وأوضح، أن السوق الإفريقى من الأسواق الواعدة التى تبحث الصادرات المصرية النفاذ اليه بكميات كبيرة تضاعف من قيمة الصادرات المصرية، ولفت إلى أنه لا يمكن حصر أى تراجع فى الصادرات فى الربع الأول من العام الحالى، ولكن حصر كافة البيانات سيتم خلال يونيو المقبل بعد مرور النصف الأول من العام الجارى ولحين استقرار الأوضاع الحالية.

يذكر أن وزارة البيئة تعد حاليا دراسة جديدة مع مصانع البلاستيك للنظر فى استخدام مواد قابلة الذوبان وعدم تضرر البيئة من الأكياس البلاستيك، والتوصل للحلول ترضى الطرفان سواء الصناعة أو البيئة .