شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.68% بالمستهل مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% رابحاً 8.95 نقطة ليصل إلى مستوى 1316.53 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 123.5 ألف سهم بقيمة 39.2 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 37.35% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.04% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.97%.

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وفى سياق آخر أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، عن عقد اجتماع الجمعية العامة إلكترونيا يوم 19 إبريل، وذلك فى ظل تفشى فيروس كوفيد-19 عالميا وتقيدا بالإرشادات الاحترازية المتجددة التى حددتها حكومة البحرين لاحتوائه.

وفى سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن انضمام 5 سيدات إلى مجلس الإدارة وهم الدكتورة غنية الدرازى، نور نائل الجاسم، نجوى الأحمد، بتول جعفر، الدكتورة عائشة بوشقر لعضوية مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك والشركات المملوكة له بالكامل، وهى على التوالى شركات إنفيتا والشركة العالمية لخدمات الدفع وكريدى ماكس.

فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن الإعفاء من الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للبيانات المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو القادم.