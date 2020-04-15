شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الرئيسي– تحليل - 15-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بملامسة الهدف التصحيحي المستقر عند 790.00 والذي يمثل بدوره امتداد لمقاومة القناة الهابطة معلنا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

لذلك, وباستمرار ثبات هذه المقاومة سنبدأ بترجيح المحاولات السلبية والتي قد تمتد قريبا نحو 750.00 وصولا للدعم الأولي المتمركز حول 710.00, أما اختراق السعر للمقاومة والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار إيجابي جديد وليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية ليستهدف من خلالها مستوى 850.00 وصولا نحو 915.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة