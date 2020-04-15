شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواجه صعوبة باستئناف الايجابية– تحليل -15-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النحاس بتداولات يوم أمس حاجز إضافي متمركز عند 2.3430 ليقلص ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد ليجد نفسه تحت تأثير سلبي جديد بارتداده نحو 2.2870, كذلك استقرار مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي حول 2.4470 يعزز المسار السلبي من جديد ولنتوقع تكبده حاليا لخسائر إضافية قد تمتد نحو 2.1800 و 2.0700 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.1800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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