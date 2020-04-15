شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينتكس من جديد-تحليل - 15-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية مفاجئة مما دفع به ذلك لتغيير المسار الصاعد بتسلله دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمستقر حاليا عند 135.00 تقريبا, ففي حال ثبات التداولات دون هذا الحاجز فإن ذلك سيفعل المسار الهابط من جديد ولنتوقع بتجاوز السعر لمستوى 133.90 الهبوط مباشرة نحو 132.10 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول للمسار الهابط.

هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يشكل عامل أساسي بتأكيد السيناريو السلبي نظرا لتقديمه لعزم سلبي إضافي وليزيد ذلك من فرص الوصول نحو المحطات السلبية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 133.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط