شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالهبوط- تحليل - 15-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهجوم سلبي جديد مسجلا بذلك مستوى 117.20, حاليا وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, نتوقع استئناف السعر للتداولات السلبية وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز حول 116.65 وصولا نحو 115.80 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.00 و 116.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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