شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يمهد لهبوط جديد-تحليل - 15-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الغاز على ثباته السلبي ضمن محاور القناة الهابطة ليتأثر مؤخرا بقوة المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره مقاومة إضافية بارتكازه عند 1.980 وليبدأ بالتسلل السلبي مستقرا بذلك قرب 1.750.

كذلك محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو 20 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية إضافية قد تبدأ من 1.600 وصولا لدعم القناة الهابطة والممتد نحو 1.330.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.790 و 1.600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط