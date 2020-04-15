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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، حيث لا تزال العملة الخضراء هي مصدر الثقة الأول للمستثمرين ، فى ظل مخاوف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.0920$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0978 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0990$ الأعلى منذ الأول من نيسان/أبريل الجاري.
أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.
وحققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل انتعاش قوية فى أسواق الأسهم العالمية ، بعد مؤشرات على تباطؤ انتشار فيروس كوفيد 19 فى الدول الأوروبية الكبرى.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.82 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
حيث لا يزال الدولار الأمريكي مصدر الثقة الأول لمعظم المستثمرين ، فى ظل المخاوف المتزايدة حيال التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
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