شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب : تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بطاقة ٥٨٧ ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة للحبوب أنه يجري تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي في موانئ المملكة ( جدة، الدمام، جازان، ينبع، الجبيل) بحمولة قدرها (٥٨٧) ألف طن.

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