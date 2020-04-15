شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعيد 300 مليون دولار في قضية فساد صندوق ماليزي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أعادت 300 مليون دولار آخرى، تم سرقتها من صندوق التنمية الماليزي (وان.إم.دي.بي)، الموصوم بالفساد.

وبشكل إجمالي، تم إعادة 620 مليون دولار إلى ماليزيا، وهو المال الذي ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه تم غسله من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبرج. والمال جزء من مبلغ قيمته 5ر4 مليار دولار، وصفته الوزارة بأنه "يزعم أنه تم اختلاسه من قبل مسؤولين كبار بالصندوق ومساعديهم".

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وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، الذي منعته الشرطة من الفرار من البلاد بعد خسارة انتخابات 2018، متورط في الفضيحة.

ونجيب، الذي كان رئيسا للمجلس الاستشاري للصندوق، أثناء فترة حكمه، متهم بسرقة أكثر من 700 مليون دولار من الصندوق.

لكن نجيب دفع بأن المال كان تبرعا من السعودية، ساعد في الترتيب له رجل الأعمال، لو تايك جو، المعروف باسم "جو لو". وكانت محاكمات نجيب قد توقفت بسبب وباء فيروس كورونا وما أعقب ذلك من إغلاق كامل في ماليزيا.