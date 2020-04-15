شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يرتفع 0.8% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء، بمقدار 24 سنتاً أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتاً أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولاراً أمريكياً.