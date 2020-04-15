شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكاسب 5 جلسات.. الأسهم الأوروبية تتراجع والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعدما حققت مكاسب على مدى خمس جلسات، مع تحول اهتمام المستثمرين لموسم نتائج الربع الأول لقياس مدى الضرر الذي أصاب الشركات بسبب فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد بحوالي ثمانية بالمئة منذ السادس من أبريل نيسان وسط مؤشرات مبكرة على أن الأزمة الصحية تقترب من الذورة وآمال برفع إجراءات عزل عام شاملة قريبا. وتعافى المؤشر بنحو 24 بالمئة من أقل مستوى في ثمانية أعوام الذي هوى إليه في مارس آذار ولكنه يظل منخفضا 22 بالمئة من مستواه القياسي. وحذر محللون من أن أي زيادة لحالات الإصابة بالفيروس قد تؤدي لموجة بيع أخرى.

ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 بالمئة بعدما أضحت فرنسا رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف حالة وفاة بالفيروس بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.