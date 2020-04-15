شكرا لقرائتكم خبر عن جني الأرباح يدفع الذهب إلى التراجع والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشان ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.

وقال جيفري هالي محلل أول للسوق لدى أواندا "الذهب يعزز المكاسب عند قمة نطاقه... لكن هناك الكثير من الضبابية في العالم والكثير من المعلومات المتضاربة والتي تدعم أيضا الذهب".