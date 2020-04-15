شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ اليوم تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت السعودية اليوم الأربعاء التسويق لعملية سندات دولارية على ثلاث شرائح بآجال استحقاق خمس سنوات ونصف وعشر سنوات ونصف وأربعين سنة.

وتقوم المملكة، من خلال وزارة المالية، بتسويق سندات لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15%، وذلك وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه تم تعيين سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال الشهر الجاري بتثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، موضحا أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.

في الوقت نفسه أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفاتها للسعودية عند ‭‭A-‬‬، مشيرة إلى احتياطياتها المالية القوية.