شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا القابضة تعلن تقليل النفقات التشغيلية لمواجهة انخفاض الطلب بسبب تدابير "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، إنها قامت بتنفيذ عدة سياسات لإدارة الوضع الحالي للشركة نتيجة انخفاض الطلب بسبب الإجراءات الاحترازية بالمملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت المجموعة في بيان لـ"تداول"، أنها قامت بتقليل النفقات التشغيلية بما لا يؤثر على تنافسية الشركة على المدى الطويل، وإعادة تقييم الميزانيات في قطاعات المجموعة.

وأوضحت سيرا أنها تشهد انخفاضاً حاداً في مستوى الطلب في قطاع السياحة والسفر، وتوقف الطلب تماماً في قطاع الحج والعمرة؛ على خلفية التعليق المؤقت لتأشيرات الحج والعمرة، والقيود المفروضة حالياً على السفر في الداخل والخارج.

ولفتت إلى أنها سوف تستمر في مراقبة الوضع وإدارة الشركة بطريقة فعالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل الظروف الحالية، وفي ظل غياب المعلومات المؤكدة عن مدى تأثير تفشي الفيروس، وكيفية احتوائه بشكل نهائي؛ فإنه يصعب التنبؤ الكامل بالأثر المالي الناتج عن تفشي هذا الوباء في الوقت الحالي.

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وأكدت سيرا أن لديها سيولة نقدية قوية ورصيد نقدي لتمويل العمليات لتقوية موقف الشركة التنافسي بعد انتهاء تطبيق السياسات الخاصة لمنع تفشي هذا الوباء.

وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الوضع الحالي، مما يعني إعادة تقييم نفقاتها الجارية باستمرار ومراقبة التكاليف.

وأشارت سيرا إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الموردين (الفنادق وشركات الطيران) لضمان مساعدة عملاء المجموعة في حال رغبتهم بإجراء تغييرات في خطط سفرهم.

ولفتت المجموعة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة هذا الوباء، ومن بينها الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جرّاء انتشار الفيروس.

وكشفت نتائج أعمال المجموعة في وقت سابق، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 لتصل إلى 189 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 142 مليون ريال في العام 2018.