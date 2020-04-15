أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان فى مايو عند 6.95 دولار للبرميل دون بلاتس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع لخامها القياس مربان لشهر مايو عند 6.95 دولار للبرميل دون بلاتس.

كما قالت أدنوك إنها ملتزمة بخفض الإنتاج من مستوياته الحالية عند 4.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام.

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يأتي التسعير بعد اتفاق جرى وضع اللمسات النهائية عليه يوم الأحد بين كبار منتجي النفط لكبح الإمدادات العالمية.