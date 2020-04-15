شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان فى مايو عند 6.95 دولار للبرميل دون بلاتس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع لخامها القياس مربان لشهر مايو عند 6.95 دولار للبرميل دون بلاتس.
كما قالت أدنوك إنها ملتزمة بخفض الإنتاج من مستوياته الحالية عند 4.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
يأتي التسعير بعد اتفاق جرى وضع اللمسات النهائية عليه يوم الأحد بين كبار منتجي النفط لكبح الإمدادات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان فى مايو عند 6.95 دولار للبرميل دون بلاتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.