صندوق النقد: اتفاق على برنامج تمويل مع تونس قد يبدأ فى النصف الثانى من2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثانى من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.
ينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.
كما أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية الى صندوق النقد أن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
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