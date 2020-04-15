شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استمرار صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر اليوم الأربعاء عمليات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه، وذلك من خلال 5600 منفذ بينهم الهيئة القومية للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وانتظمت عمليات صرف المنحة فى أول يومين من دون زحام أو تكدس، مع اتخاذ إجراءات صحية ووقائية ووضع مسافات آمنة بين المستحقين، كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قام بجولة تفقدية أول أمس الإثنين، شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري فى اربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وأكد الوزير فى وقت سابق، أنه سيتم تسليم كل مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع على أن يتم استخدام البطاقة في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءًا من الشهر المقبل حيث سيتم اضافة المستحقات المالية للمواطنين تلقائياً على نظام بطاقات الدفع الإلكترونية للبريد المصرى وفقًا لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية.

وأشار الوزير إلي مميزات البطاقة قائلا: "تمكن المواطنين من صرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو استخدامها للشراء من خلال نقاط البيع بدءًا من الشهر المقبل وذلك بهدف توفير العديد من طرق الصرف أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على المنحة".