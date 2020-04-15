شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"السيادي السعودي" تخفض العائد من التمويلات العقارية 15 نقطة أساس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، عن خفض معدل النسبة السنوية للتمويل العقاري بوقع 15 نفطة أساس.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك يهدف إلى خفض هامش الربح السنوي الثابت على التمويلات العقارية لفترة سداد تمتد إلى 25 سنة.

ويعدّ هذا الخفض الأول للشركة هذا العام، بعد الإعلان عن مراجعتين لنسب التمويل العقاري خلال العام الماضي، حيث باتت تعتبر من بين الأدنى في المنطقة، كما أن السوق العقاري حالياً يعتبر فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري منخفض الفائدة والأقساط الشهرية.

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ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

يشار إلى أن علي زعيمي، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات لدى صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، كشف في تصريحات صحفية أدلى بها الشهر الماضي عن زيادة قيمة أصول الصندوق لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن مطلع العام الجاري أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال عام 2020 وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.